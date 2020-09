Florenzi, visite médicale ce vendredi et possiblement présent face à l’OM

Le Paris Saint-Germain tient sa toute première recrue du mercato estival en la personne d‘Alessandro Florenzi. L’offensif latéral droit de 29 ans va bien débarquer de l’AS Roma sous forme de prêt assorti d’une option d’achat, celle-ci étant estimée à hauteur de 10 millions d’euros.

Désormais, il ne manque donc plus qu’à l’international transalpin de passer la traditionnelle visite médicale. Et cette dernière serait prévue ce vendredi même, nous indique L’Equipe. Si tout se passe pour le mieux, Florenzi devrait s’engager dans la foulée avec le club de la capitale. Pour rappel, l’ancien capitaine romain a connu deux très graves blessures au genou, rupture des ligaments croisés, en 2016 et 2017. On espère donc que cette visite médicale se déroulera sans encombre.

De son côté, Le Parisien y va aussi de ses informations en expliquant qu‘Alessandro Florenzi pourrait bien être présent dans le groupe parisien dès ce dimanche pour affronter l’Olympique de Marseille. Le média régional confirme que la visite médicale du joueur est prévue ce vendredi. Si tout s’enchaîne rapidement, il devrait pouvoir être présent lors du Classique. Le Parisien explique notamment que la polyvalence de Florenzi pourrait grandement soulager Thomas Tuchel à l’heure où son effectif est très largement amoindri. On pourrait ainsi le voir évoluer au milieu de terrain, par exemple. Pour que sa présence soit effective, il faut que le PSG transmette son dossier 48 heures avant le coup d’envoi du match “le cachet de la poste faisant foi”, indique le règlement de la LFP.