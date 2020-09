Wesley Fofana contrarié par le traitement fait par l’ASSE à Aouchiche

Lors de la finale de la Coupe de France PSG/ASSE, un joueur des Verts a été étincelant : le défenseur central Wesley Fofana, âgé seulement de 19 ans. Une promesse sur l’avenir repérée par plusieurs clubs européens, dont Leicester, disposé à verser 25 M€ sur lui, selon L’Equipe. Pour l’instant, Saint-Etienne est parti pour résister à la tentation de vendre son jeune axial. Qu’en sera-t-il si Leicester paie cash, offre un pourcentage sur la future revente et/ou glisse un ou deux joueurs dans la transaction ?

Quoi qu’il en soit, le journal sportif parle d’un Wesley Fofana satisfait par la confiance de Claude Puel mais contrarié par le traitement fait par l’ASSE à Adil Aouchiche. Le défenseur a prolongé avec les Verts le 21 avril jusqu’au 30 juin 2024 avec un salaire de 75.000 euros brut mensuels, plus 450.000 euros de prime à la signature. Trois mois plus tard Adil Aouchiche a signé professionnel à Saint-Etienne pour 80.000 euros, plus 4M€ de prime à la signature. L’écart est très important. Trop à ses yeux.