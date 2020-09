West Ham voudrait aussi un prêt d’Antonio Rüdiger

Après avoir échoué avec Rob Holding (Arsenal) et Chris Smalling (Manchester United), West Ham tente maintenant de se faire prêter Antonio Rüdiger, le défenseur central allemand de 27 ans sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2022, et associé ces derniers temps au PSG. C’est ce qu’explique The Sun ce dimanche avec la mention “exclusivité”.

Pas dans les plans de Frank Lampard, manager de Chelsea, l’axial va certainement porter un nouveau maillot mais pas nécessairement faire ses valises. “Les Blues préfèrent vendre Rüdiger, mais si ce plan échoue, les Irons de David Moyes ont de sérieuses chances de succès”, juge le journal anglais. West Ham, club de la banlieue-Est de Londres, aurait également sur sa short-list Mohamed Simakan, (20 ans, Strasbourg).