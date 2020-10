7 matches en 22 jours dans les prochaines semaines pour le PSG

Après un début de saison compliqué avec deux défaites en deux matches de Ligue 1, le PSG est reparti fort avec quatre victoires consécutives avant la trêve internationale. Mais le rythme va s’accélérer après cette parenthèse des sélections. En effet, le calendrier du club de la capitale s’annonce chargé dans les prochaines semaines.

Entre le championnat et la phase de poules de la Ligue des champions, le Paris SG ne va pas avoir le temps de souffler. C’est simple, entre le vendredi 16 octobre et le samedi 7 novembre les Rouge et Bleu vont jouer 7 matches en l’espace de 22 jours. Si les rencontres de Ligue 1 seront comme à l’accoutumée le week-end, Paris va enchaîner les confrontations de C1 toutes les semaines, jusqu’au 8 décembre.

Alors que Thomas Tuhel va récupérer, jeudi, un groupe aux formes disparates après les rencontres de Ligue des Nations pour les Européens et les longs voyages pour les Sud-Américains, le coach allemand va devoir se creuser les méninges pour gérer le temps de jeu des uns et des autres.

Le programme complet du PSG pour les semaines à venir :