Al-Khelaïfi : “Nous serons prêts pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions”

Ça y est, après l’édition précédente, qui s’est déroulée dans un schéma assez particulier, la Ligue des Champions fait son grand retour et le tirage au sort a été effectué ce jeudi 1er octobre. Le PSG hérite ainsi du groupe H composé de Manchester United, du RB Leipzig et de Basaksehir. Un tirage pas si simple sur le papier, mais Nasser Al-Khelaïfi indique que son équipe sera prête pour ce nouvel exercice européen.

“C’est un réel plaisir de retrouver la Champions League après les formidables émotions que nous avons vécues cet été à Lisbonne. Ce groupe H, avec Manchester United et RB Leipzig, nous offre un tirage avec deux adversaires que nous avons déjà affrontés ces dernières saisons et le Champion de Turquie, le club d’Istanbul Basaksehir, que nous allons rencontrer pour la première fois. Nous serons prêts pour cette nouvelle édition. Nous sommes ambitieux et nous respecterons chaque adversaire. Je sais que dans les conditions particulières actuelles que nous vivons, nous pourrons compter sur l’extraordinaire passion qui anime nos fans et qui nous a donné cette force incroyable tout au long de la saison dernière“, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi.