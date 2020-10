Amavi regrette son attitude lors du dernier PSG / OM

Le défaite du Paris Saint-Germain face à l’OM (0-1) a laissé des traces. Avec sept cartons reçus, dont trois rouges, le club de la capitale n’a pas réussi à tenir ses nerfs. C’est donc logiquement que la commission de discipline de la ligue a statué sur les cas de Neymar, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Angel Di Maria.

Lors de ce pétage de plomb général, le latéral gauche parisien s’est tout particulièrement accroché avec Jordan Amavi. Après que l’international français ait décidé de faire son mea culpa sur les réseaux sociaux, c’est au tour du défenseur marseillais d’avoir fait le sien en conférence de presse après avoir purgé ses trois matches de suspension.

“Mon attitude lors du PSG – OM ? On va dire que je n’aurais pas dû réagir comme ça. Ce ne sont pas des gestes à voir sur un terrain de foot, comme me l’a dit mon père, il ne veut plus voir ça. Maintenant c’est passé, je vais me tenir à carreau.”