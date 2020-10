Ancelotti est “honoré” d’être élu meilleur entraîneur de l’histoire du PSG

En cette année 2020, le PSG fête ses 50 ans. Dans le cadre de cet anniversaire, le magazine officiel des Rouge & Bleu a réalisé une grande élection auprès d’un large panel (anciens, supporters, médias) pour élire les meilleurs joueurs et entraîneurs de l’histoire du PSG. Pour le joueur il s’agit de Rai, alors que le meilleur entraîneur selon ce panel se nomme Carlo Ancelotti. Un choix qui n’a pas plus à tout le monde. Ancelotti s’est réjoui de cette distinction. “C‘est un honneur de recevoir ce trophée et une fierté d’avoir dirigé le PSG. Joyeux anniversaire!! Allez Paris“, s’émeut l’actuel entraîneur d’Everton sur son compte twitter.