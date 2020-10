Ancelotti : “Kean sera de retour à Everton la saison prochaine”

Moise Kean reste sur deux doublés en deux matches. L’attaquant italien profite de l’absence de Mauro Icardi pour engranger du temps de jeu et de la confiance. Mais Moise Kean est juste prêté sans option d’achat par Everton. Et Carlo Ancelotti, son entraîneur en Angleterre, ne compte pas le laisser plus d’un an dans son ancien club. “Je n’ai pas parlé avec lui, mais je l’ai vu marquer quatre buts en deux matches. C’est une bonne chose, pour le PSG, pour lui et aussi pour nous“, s’est réjouit Carlo Ancelotti en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. “On a décidé de le laisser filer en prêt, pour qu’il puisse jouer plus, pour avoir ces opportunités. Il montre sa qualité et sera de retour la saison prochaine.”