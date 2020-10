Anciens : Cavani s’est engagé avec Manchester United

Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, l’avenir d’Edinson Cavani (33 ans) va s’écrire du côté de la Premier League. Après avoir été annoncé dans de nombreux clubs européens (Benfica, Atlético de Madrid et Juventus Turin), le meilleur buteur de l’histoire du PSG (2013-2020) s’est officiellement engagé avec Manchester United. L’Uruguayen a paraphé un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2022.

Plus tôt dans la journée, le Matador avait publié un message sur ses réseaux sociaux pour remercier les supporters parisiens et s’est expliqué sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas exprimé plus tôt. Edinson Cavani va retrouver plus tôt que prévu le Parc des Princes et ses anciens coéquipiers, puisque les Red Devils et le PSG sont dans le même groupe en Ligue des Champions.