Anciens – Choupo-Moting s’engage officiellement au FC Bayern

Libre de tout contrat depuis la fin du Final 8 de Ligue des champions avec le PSG, Eric Maxim Choupo-Moting va faire son retour en Bundesliga. L’ancien attaquant de Schalke 04 s’est engagé définitivement au FC Bayern Munich. L’international camerounais de 31 ans a paraphé un contrat d’une année avec le club allemand, soit jusqu’au 30 juin 2021, et portera le numéro 13. Sur le site officiel du club bavarois, l’ancien Parisien (2018-2020) s’est exprimé sur son arrivée en Bavière. “C’est une sensation formidable de revenir en Bundesliga et dans le plus grand club d’Allemagne. Qui ne voudrait pas jouer pour le FC Bayern? C’est un honneur de jouer pour ce club. Au FC Bayern, l’objectif est toujours de tout gagner, et je suis très motivé pour atteindre ces objectifs.”

Plus tôt dans la journée, Eric Maxim Choupo-Moting avait officiellement fait ses adieux au PSG via son compte Instagram. Après une première saison compliquée avec les Rouge et Bleu, le natif d’Hambourg avait réalisé une saison 2019-2020 surprenante avec en point d’orgue son but victorieux en quarts de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (2-1). Au PSG, Eric Maxim Choupo-Moting a marqué 9 buts en 48 matches disputés.