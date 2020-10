Aouar va rester à Lyon (RMC Sport)

C’est une piste qui a refait surface et qui est déjà morte née. Ces derniers jours, la presse hexagonale annonçait un regain d’intérêt de la part du PSG pour Houssem Aouar (22 ans). Courtisé par Arsenal ou la Juventus, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais était candidat au départ cet été, mais faute d’offres suffisantes il est toujours à Lyon à deux jours de la fin du mercato.

Et selon RMC Sport, Aouar devrait bien rester à l’OL cette saison ! Le joueur a eu une réunion avec sa direction ce samedi et a confirmé son désir de rester une année de plus entre Rhône et Saône. Une décision forte avant un départ l’été prochain. Nul doute que le PSG sera encore intéressé par le néo-international français.