Aouchiche : “J’ai beaucoup observé et appris des grands joueurs du PSG”

En fin de contrat aspirant avec le PSG le 30 juin dernier, Adil Aouchiche a décidé de signer son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne. Le joueur formé au PSG a notamment disputé les six rencontres de Ligue 1 en ce début de saison (421 minutes joués / 1 but et 1 passe décisive). Dans une interview accordée au site officiel de l’ASSE, le milieu offensif de 18 ans est revenu sur ses années au centre de formation du club de la capitale.

“Mes souvenirs au centre de formation du PSG ? Le travail tactique. L’instinct prend de l’importance mais l’intelligence de jeu aussi. Thiago Motta, qui m’a coaché en U19, m’a énormément enseigné et transmis son savoir. Il m’a fait évoluer à tous les postes du milieu de terrain : sentinelle, relayeur, numéro 10, a exposé Aouchiche. L’objectif, c’était que je comprenne toute la palette que doit avoir un joueur qui évolue à mon poste. Je dois avouer que je n’étais pas convaincu au début, car je devais faire une croix sur les statistiques. Aujourd’hui, je ne peux que le remercier.”

Lors de cet entretien, Adil Aouchiche s’est remémoré ses entraînements avec les stars de l’effectif du PSG. “J’ai beaucoup observé et appris des grands joueurs que compte le PSG. Je me suis retrouvé avec des joueurs comme Neymar Jr. ou Ángel Di María, que j’avais toujours regardé à la télé ou sur YouTube. C’était magnifique.”