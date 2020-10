Appadoo : “Danilo Pereira, c’est un vrai milieu défensif, un vrai 6”

Le PS a accéléré dans les derniers jours du mercato en réussissant à se faire prêter Moise Kean et Danilo Pereira (pas encore officiel). Pour Dave Appadoo, l’arrivée de Danilo est une bonne chose, enfin un vrai numéro 6 au sein de l’effectif parisien.

“Danilo surtout, parce que lui est appelé à jouer un vrai rôle. C’est un vrai milieu défensif, un vrai 6. C’est vraiment quelqu’un de solide devant la défense. Et souvent Paris, dans sa recherche du milieu, il a pris des relayeurs qu’il a reconverti. On parle de ce joueur qui a énormément d’impact et de présence, note Appadoo sur le plateau de l’Equipe du Soir. Moise Kean, c’est plus pour rentrer dans une rotation. C’est un jeune joueur, qui est encore à développer. Il était très prometteur à la Juve mais quand il est parti en prêt à Everton c’était plus compliqué même si la Premier League n’est pas un championnat simple non plus.“