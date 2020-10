Après son doublé, Neymar devient 10e meilleur buteur de l’histoire du PSG

Double buteur ce soir lors de la large victoire parisienne au Parc des Princes contre Angers (6-1), Neymar est une nouvelle fois entré dans l’histoire du PSG. Effectivement, le Brésilien a marqué ses 71e et 72e buts sous le maillot parisien. Deux réalisations qui lui permettent d’entrée dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG à égalité avec Rai. Neymar a marqué ses 72 buts en 88 matches, la légende parisienne – élu meilleur joueur de l’histoire du PSG récemment – en 215 matches. De son côté, Kylian Mbappé a marqué son 92e but avec le PSG. Il n’est plus qu’à trois buts de la 6e place – détenu par François M’Pelé – et six de Mustapha Dahleb.

Le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG