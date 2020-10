Armand : “Aujourd’hui, il y a beaucoup de tension au PSG”

Hier en conférence de presse, Thomas Tuchel s’est montré très agacé par certaines questions des journalistes. Le coach allemand a également été interrogé sur son avenir et il a expliqué ne pas se préoccuper de ce dernier. Sylvain Armand – ancien défenseur parisien et désormais consultant pour Téléfoot La Chaîne – estime qu’il y a beaucoup de tension au sein du PSG.

“Je pense que c’est histoire va mal se finir. Malheureusement pour lui ou pour eux. On va depuis le début qu’il n’y a pas une grande grande entente. Est-ce que lui-même, s’il avait une prolongation de contrat, aurait envie de signer, je n’en suis pas sûr. Aujourd’hui, il y a beaucoup de tension au PSG et il y a les résultats, dans les compétitions où on les attend, qui ne sont pas-là. Tout est réuni pour que cela n’aille pas très, très loin dans cette histoire.”