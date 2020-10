Arpinon (Nîmes) : “Ils nous mettent le match vendredi, cette planification n’est pas terrible”

Vendredi prochain (21h sur Téléfoot), le PSG retrouvera la compétition avec un déplacement au Nîmes Olympique (7ème journée de Ligue 1. Une rencontre programmée deux jours avant les derniers matches internationaux. En attendant cette rencontre face aux Rouge et Bleu, les Nîmois affrontaient Rodez en match amical. Une défaite pour les Crocos (2-3) à une semaine du match face au PSG. Après la rencontre, l’entraîneur du Nîmes Olympique – Jérôme Arpinon – s’est questionné sur la programmation du match face aux Parisiens. En effet à l’instar du PSG, le Nîmes Olympique a vu quelques internationaux rejoindre leurs sélections (Ahlinvi, Cubas, Meling, Denkey, Chadli, Ferhat et Sarr.)

“Tout le monde parle des internationaux du PSG, mais pour des effectifs comme nous c’est compliqué. Tu récupères tes internationaux fatigués ou blessés. Il faut savoir que c’est quand même le club qui les paye et pas leur pays (…) Paris c’est un match important surtout à domicile pour nos supporters. Il va falloir confirmer notre performance de Montpellier (victoire 1-0 de Nîmes) même si c’est un très gros du championnat. Sur un match tout peut arriver, a indiqué l’entraîneur de Nîmes, Jérome Arpinon, à Objectif Gard. La trêve tombe mal puis ils placent les matches trop près du championnat. Après ils nous mettent le match vendredi. Cette planification n’est pas terrible. Si t’avais joué le samedi ou dimanche, t’aurais eu tes internationaux qui seraient rentrés, même pour Paris. J’aurais aimé prendre Paris au complet, c’est mieux pour notre public.”

Outre le retour tardif de ses internationaux, le Nîmes Olympique sera privé de Zinédine Ferhat (blessé à l’adducteur avec l’Algérie) et du capitaine Anthony Briançon (suspendu) pour cette rencontre face aux Rouge et Bleu. De son côté, le PSG ne pourra pas compter sur Marquinhos, Ángel Di María, Layvin Kurzawa (suspendus) et Juan Bernat (blessé).