Arpinon : “Quand le PSG est diminué c’est encore une grosse équipe”

Jérôme Arpinon, entraîneur du Nîmes Olympique (13e), aura demain (21h/Téléfoot) la même opportunité que le RC Lens dans le cadre du match de la 2e journée de Ligue 1 décalé à une date 48 heures après la trêve internationale : battre un PSG handicapé par une kyrielle d’absences. Le technicien fait toutefois profil bas avant l’affiche au stade des Costières. “Ce n’est jamais un match comme les autres. On joue le finaliste de la Ligue des champions, il faut le rappeler. Oui, Paris aura des absents mais quand Paris est diminué c’est encore une grosse équipe. Quand Nîmes est diminué, ce n’est pas pareil. Quand tu arrives à accrocher un point ou trois points au PSG, tu prends ce ou ces points sur 16 autres équipes. Si on fait match nul, on sera content. Mais on ne se privera pas de gagner“, a prévenu hier Jérôme Arpinon, le coach du Nîmes Olympique (propos rapportés pas La Gazzette de Nîmes). Aujourd’hui, à 15 heures, Thomas Tuchel s’exprimera dans le cadre de la conférence de presse d’avant-match. Les propos du technicien allemand sont attendus pour savoir quel onze le PSG sera en capacité d’aligner, quatre jours avant la réception de Manchester United en Ligue des champions.