AS affirme que le Real Madrid est en pole pour Mbappé malgré une offre de 150M€ du PSG

C’est le genre de une de journal qui crispe à Paris. Le quotidien sportif madrilène AS met Kylian Mbappé en première page pour affirmer que le Real Madrid de Zinedine Zidane est pole position pour signer l’attaquant du PSG sous contrat jusqu’en 2022. Le président Florentino Pérez gère personnellement le dossier qui se joue plus à Doha qu’à Paris, affirme le média espagnol, tout en évoquant une offre infructueuse du PSG de 150M€ pour un contrat de 5 ans. Selon AS, les prétendants se multiplient, et les parents de Kylian Mbappé sont dragués. Ainsi, Víctor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone serait entré dans le match. Mais le Real Madrid est le choix du cœur et sportif du champion du monde, argumente AS, l’avocate Delphine Verheyden entrant en jeu lors du printemps 2021 pour lancer l’opération menant à un transfert l’été prochain. Sans prolongation de contrat de Kylian Mbappé, des moments tendus se profilent et ils risquent de compliquer la vie du PSG.