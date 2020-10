Bahoken : “En ce moment le PSG paraît un peu moins effrayant”

Certainement aligné seul en pointe ce soir face à Marquinhos et Presnel Kimpembe, l’attaquant du SCO Stéphane Bahoken (28 ans) aura fort à faire face au champion de France en titre. Toutefois l’Angevin n’est pas réellement impressionné par le PSG actuellement.

“En ce moment le PSG paraît un peu moins effrayant, mais ses victoires à Nice et Reims sont là pour tempérer cette impression. On peut toujours avoir une idée en tête et se persuader qu’il y a quelque chose à faire”, commente l’attaquant du SCO dans Le Parisien. Interrogé sur Mauro Icardi, le Camerounais voit une ressemblance avec Filippo Inzaghi : “Ses buts semblent faciles, mais ils réclament, au préalable, un vrai travail préparatoire. Il est souvent très bien placé. C’est inné chez lui, même s’il vient, comme beaucoup d’autres buteurs avant lui, de connaître de longues semaines de disette. Il me rappelle un peu Pippo Inzaghi.”