Bernard Lions comprend le souhait de Tuchel de préserver ses joueurs

En ce mois d’octobre, avec le retour de la Ligue des Champions, le PSG a enchaîner les matches tous les trois jours et ceux jusqu’à la prochaine trêve internationale du 9 au 23 novembre. Un rythme infernal qui peu expliquer les blessures à répétition ces dernières semaines. En conférence de presse, Thomas Tuchel a fait savoir qu’il comptait faire souffler Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe – qui ont beaucoup trop joué. Un constat qu’approuve Bernard Lions.

“Tu ne peux pas avoir de monter en puissance, comme programmer une saison. Tu as deux blocs de trois matches avec une trêve internationale, avec beaucoup d’internationaux du côté du PSG. Et tu vas enchaîner comme ça jusqu’en décembre, note Lions dans l’Equipe du Soir. Donc c’est une problématique, ce n’est pas une première mais pratiquement et là il va falloir qu’il gère ça. Mais il y a des risques que ça pète, avec le mauvais temps qui va arriver, le froid, les terrains durs, et cetera, et cetera…“