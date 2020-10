Bernat donne de ses nouvelles sur son compte Instagram

Blessé gravement au genou lors de la victoire du PSG face au FC Metz (1-0) le 16 septembre dernier, Juan Bernat avait été opéré, il y a un mois, de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le latéral gauche parisien remarche sans béquilles depuis le 17 octobre. Sur son compte Instagram, Le joueur de 27 ans a donné de ses nouvelles et précise que sa rééducation “se déroule parfaitement.” Il a notamment indiqué qu’il avait dû subir “une deuxième opération suite à une infection.”

“Aujourd’hui ça fait exactement un mois que j’ai subi mon opération.

Un mois difficile, car j’ai du subir une deuxième opération suite à une infection. Maintenant tout va bien et ma rééducation se déroule parfaitement. Je vous remercie tous pour vos soutiens et vos encouragements😘”, a posté Juan Bernat sur son compte Instagram. En fin de contrat en juin 2021, la prolongation du bail de Juan Bernat pourrait être l’un des enjeux majeurs de cette saison parisienne au même titre que les extensions de contrat de Neymar (juin 2022) et Kylian Mbappé (juin 2022).