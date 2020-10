Bernat : “La bagarre lors du Classico ? On ne peut pas donner cet exemple”

Hier la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a tourné la dernière page relative au match entre le PSG et l’OM. Par manque d’éléments pouvant confirmer les diverses accusations d’insultes, elle a décidé de ne pas sanctionner Alvaro Gonzalez et Neymar. Ce classique a également été marqué par une bagarre générale en fin de match. Pour Onda Cero, Juan Bernat s’est dit désolé par l’image montrée par les joueurs ce soir-là. “J’étais sur le banc. On a été surpris. On a vu un coup de poing, un coup de pied. Ça ne peut pas arriver sur un terrain. Nous sommes un exemple pour les enfants. On ne peut pas donner cet exemple. C’était chaud.”