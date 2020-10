Beye : “La performance de Dijon est insuffisante pour espérer voir un autre PSG”

Samedi soir, le PSG s’est imposé assez largement face au Dijon FCO (4-0), dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Malgré le score, les choix de Thomas Tuchel (le positionnement de Danilo en défense centrale et le retour de Marquinhos au milieu) ainsi que l’intensité proposée par les joueurs parisiens font débats. Des critiques qui se sont intensifiées suite à la défaite des Rouge et Bleu face à Manchester United (1-0) et avant la rencontre déjà décisive sur la pelouse de l’Istanbul BB (mercredi à 18h55). Cependant pour Habib Beye (qui a commenté le match PSG / Dijon), les faibles prestations des adversaires du PSG en Ligue 1 agissent sur la performance globale du club de la capitale.

“Est-ce qu’on ne doit pas tourner un peu le débat avec ce que proposent aussi les adversaires au PSG ? Je suis désolé mais lorsqu’on voit la performance de Dijon aujourd’hui (hier soir, ndlr), c’est très faible techniquement et dans l’intensité proposée défensivement. Oui, on peut toujours se retourner sur le PSG et dire que ce n’est pas assez. Bon, ils gagnent 4-0, je ne suis pas sûr qu’on puisse tirer des grands enseignements de ces matches-là, à part parler de la qualité technique de Neymar et de montrer que lorsque Mbappé rentre dans cette équipe il se passe forcément quelque chose, a déclaré Habib Beye au Canal Football Club, après la rencontre. Moi, j’irais vraiment sur l’adversaire qui trop souvent en Ligue 1 capitule. Alors, les Dijonnais ont eu des situations mais je trouve que parfois ça manque d’ambition. Est-ce que c’est impossible de faire preuve d’un peu plus d’envie face au PSG parce que c’est trop fort en face ? C’est une possibilité (…) Mais pour moi, la performance de Dijon est insuffisante dans tous les domaines pour espérer voir un autre PSG. C’est tellement simple qu’ils n’en font pas plus. On est entre deux matches de Ligue des champions. Il y a peut-être aussi une gestion de la part des Parisiens.”