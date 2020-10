Beye : “Le PSG est sauvé par ses individualités”

Ce mardi, pour son entrée en lice en phase de poule de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est tristement incliné à domicile face à Manchester United (1-2). Une prestation qui pose quelques questions, notamment au niveau de l’attitude. En effet, lors de cette rencontre, les joueurs parisiens n’ont que très peu couru : 98 km. Un chiffre bien insuffisant qui se trouve extrêmement loin de la moyenne des autres équipes lors de cette première journée : 110 km. Sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye a fustigé cette attitude en dilettante en expliquant, notamment, que les individualités étaient l’arbre qui cache la forêt côté PSG : “Le problème c’est que, par le passé, ils ont été sauvés par les individualités. Et cela a masqué ce manque de courses, a estimé Habib Beye. Rappelez-vous le match à Liverpool où ils sont menés 2-0 et ils reviennent à 2-2 avant de perdre dans les dernières secondes, là aussi on avait parlé de ces individualités. Mais par épisode, cela ne suffit pas. Par contre, lors du match suivant, ils ne vont pas courir et peut-être que Mbappé fera la différence. C’est ce qui les sauve, et c’est ce qui est dommageable avec ce PSG.”