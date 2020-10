Biorou Jean Kean : “Moise veut démontrer que le PSG a eu raison de tenter le pari”

C’est a surprise du chef ! Dans les derniers heures du mercato estival, le PSG annoncé le recrutement de Moise Kean (20 ans) sous la forme d’un prêt. Après une saison délicate à Everton, l’Italien a besoin de se relancer alors le club de la capitale a tenté sa chance afin que ce prêt profite à toutes les parties. Le père de l’attaquant s’est confié sur l’arrivée de son fils au PSG dans les colonnes du Parisien.

“Grâce à Dieu, il est au PSG. J’ai envie de remercier tout le monde pour cela. Notamment les dirigeants parisiens mais aussi son agent, Mino Raiola, qui est un des meilleurs agents du monde et qui sait gérer mon fils, a expliqué Biorou Jean Kean. À Everton, c’était trop compliqué pour lui. Le club a embauché des attaquants plus chers et plus expérimentés que lui et il aurait peu joué. Franchement, il n’avait pas sa place, à son âge, à Everton cette saison. C’est bien qu’il se relance ailleurs.“

Dans cet entretien, Biorou Jean Kean a également évoqué les difficultés de Moise Kean à s’adapter à la Premier League la saison dernière.

“C’est compliqué de passer de l’Italie à l’Angleterre. Il faut du temps et Moise est encore jeune. Il n’avait pas encore digéré le changement et Everton n’a pas de temps à perdre, explique encore le père de Kean dans le journal francilien. Mais là, je vous le dis : Moise est très motivé et veut démontrer que le PSG a eu raison de tenter le pari.“