Bitton : “Depuis plus de deux ans au PSG, Tuchel n’a rien montré”

Deux jours après la défaite du PSG face à Manchester United à l’occasion de la 1ère journée de Ligue des champions, Stéphane Bitton pointe le management de Thomas Tuchel à la tête du PSG. Pour le spécialiste de France Bleu, le coach allemand a montré ses limites à la tête du club de la capitale et il est temps de changer d’entraîneur.

“Stop ou encore avec Tuchel ? Pour moi, c’est stop. Je n’ai rien contre l’homme parce qu’il est sympathique mais ça ne suffit pas à en faire un bon entraîneur. Depuis plus de deux ans au PSG, Tuchel n’a rien montré. Je suis toujours en demande de la patte Tuchel, explique Stéphane Bitton dans son billet sur France Bleu Paris. Quel est l’impact de son discours ? Sa tactique ? Aligner trois joueurs exceptionnels devant et leur laisser les clés du camion ne suffit plus, ne suffit pas. Qu’elle était l’idée d’aligner trois milieux défensifs contre Manchester United ? (…) Pourquoi s’acharner à mettre Kylian Mbappé avant-centre ? Pourquoi laisser Neymar en auto-gestion ? Thomas Tuchel aux commandes du PSG, c’est aller droit dans le mur.“