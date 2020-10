Bitton : “Face à MU, je veux une victoire avec la manière”

Moins de deux mois après sa première finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1), le PSG retrouvera la C1 avec la réception de Manchester United pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de l’édition 2020-2021 (à 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot). Un adversaire qui avait laissé un très mauvais souvenir aux Parisiens avec une élimination huitièmes de finale en février 2019 lors un match retour épouvantable au Parc des Princes (1-3, victoire 2-0 du PSG à Old Trafford à l’aller). Interrogé sur les retrouvailles entre les deux clubs, Stéphane Bitton souhaite que les joueurs de Thomas Tuchel s’imposent avec la manière.

“Moi ce soir, j’attends quelque chose d’autre. Évidemment j’attends la victoire mais il y a un goût de revanche aussi. Évidemment, le foot ce n’est pas la guerre mais ce soir j’aimerais que le PSG marche sur Manchester United. Je veux une victoire avec la manière. Ce sera une façon pour le PSG, Thomas Tuchel et les joueurs de nous offrir cette revanche. Le PSG a besoin de ça, a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. Ce soir tout le monde est là, Neymar, Di María et Mbappé (Kehrer, Paredes, Verratti et Icardi sont absents, ndlr). Paris a un statut, ils étaient finalistes la saison dernière. Alors les gars, ce soir on y va et on joue !”