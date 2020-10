Bitton : “Il se passe toujours quelque chose à l’infirmerie du PSG”

Depuis le début de la saison, Thomas Tuchel n’a jamais pu compter sur un effectif au complet. Le coach parisien voit chaque semaine ses joueurs rejoindre l’infirmerie du PSG à l’image de Neymar face à l’Istanbul Basaksehir. Blessé aux adducteurs, le numéro 10 parisien devrait être absent des terrains jusqu’à la prochaine trêve internationale. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a évoqué cette succession de blessures au sein de l’effectif des Rouge et Bleu.

“Malheureusement, il se passe toujours quelque chose à l’infirmerie du PSG. Alors on avait vu quelques craintes lors de la sortie prématurée de Neymar face à Istanbul. On l’a vu se tenir la cuisse gauche et il est out au moins jusqu’au 20 novembre (le PSG n’a pas encore communiqué sur la blessure du Brésilien, ndlr). Il va devoir soigner ses adducteurs (…) Trois matches (Nantes, Leipzig et Rennes) où le Brésilien n’aurait pas été de trop quand on sait son rôle créatif dans un PSG qui tâtonne toujours pour retrouver un semblant de fond de jeu, a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris (…) Neymar va rejoindre la liste des blessés qui est très longue : Bernat, Draxler, Paredes, Verratti et Icardi. Maintenant, il faut se poser des questions. Pourquoi tant de blessés ? Alors, la reprise a été prématurée pour ceux qui ont été faire la finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Une préparation perturbée par les cadences infernales et le Covid. Il va falloir se poser les questions parce qu’aujourd’hui, il y a trop de blessés au PSG.”