Bitton : “Je ne digère pas du tout le classement des 50 ans du PSG”

Dans le cadre des 50 ans du PSG le magazine officiel du club propose un numéro collector de 200 pages. On y trouve le résultat (voir ici) de la grande consultation pour déterminer les meilleurs dans plusieurs catégories. Dans la section reine, celle du meilleur joueur de l’histoire du PSG, Rai triomphe avec 24,78% des suffrages. Les trois composantes du panel de 2500 votants (supporters, joueurs, journalistes) ont mis le Brésilien en tête. Rai devance Safet Susic (14,18%), Ronaldinho (10,46%) et Zlatan Ibrahimovic (9,65%). De quoi mettre en colère Stéphane Bitton, journaliste et chroniqueur France Bleu Paris, qui a passé un coup de gueule ce matin sur les ondes.

“Je ne digère pas du tout le classement des 50 ans du PSG. Pour savoir où tu vas il faut savoir d’où tu viens. J’ai l’impression que le PSG a oublié son histoire. Moi, je n’ai qu’un seul critère pour juger tous les joueurs depuis 50 ans : ce qu’ils ont apporté au PSG. Le meilleur joueur… j’adore Rai, c’est un ambassadeur, c’est l’élégance, mais comment a-t-on pu passer à côté de Safet Susic ?! Les plus de 40 ans le savent, Susic c’est neuf années au PSG à faire la pluie et le beau temps, à porter ce club, à lui faire gagner ses premiers trophées. Quand on a un peu de recul sur l’histoire du PSG, on ne pouvait pas passer à côté de Safet Susic. Ronaldinho est troisième. Ok, techniquement c’était génial mais Ibrahimovic (4e) a apporté beaucoup plus ! Et pourquoi pas Choupo-Moting à la place de Mustapha Dahleb aussi… c’est un classement de footix. On est passé à côté avec ce classement. Susic et Ibrahimovic sont deux gars qui ont marqué le PSG et l’ont fait beaucoup progresser. Carlo Ancelotti meilleur entraîneur ? C’est un peu dur quand on pense à Artur Jorge, Luis Fernandez, Georges Peyroche et Laurent Blanc qui ont beaucoup plus apporté… Et l’équipe-type sans Cavani… 200 buts le mec ! Pauleta, ce sont les années de la lose. Je crois que depuis 50 ans on n’a pas vu le même PSG.”