Bitton : “La méthode Leonardo c’est d’attendre que les clubs soient étranglés”

Des pertes abyssales à cause de la crise sanitaire, des pertes importantes à venir à cause des conséquences de la pandémie, le PSG n’a pas les moyens de recruter comme il le voudrait lors de ce mercato qui fermera lundi. Il est donc demandé à Leonardo de faire des miracles avant le gong. Une situation pas toujours intégrée. Ainsi Stéphane Bitton, journaliste de France Bleu Paris, a parlé d’attentisme ce matin.

“On peut dire que Thomas Tuchel a sorti la sulfateuse. Un peu comme il s’en était pris à Antero Henrique sur le peu de recrutement. Sur le fond, je pense que Thomas Tuchel a raison. Signer Icardi, Florenzi et Letellier c’est insuffisant quand on a perdu Thiago Silva, Cavani, Choupo, Meunier et Kouassi. Il a raison mais le moment n’est pas bien choisi, il reste quatre jours à Leonardo pour trouver des bons joueurs. Je comprends l’impatience de Tuchel, mais le timing n’est pas idéal, il aurait pu s’en passer, en tout cas attendre mardi. La méthode Leonardo pour faire la bonne affaire c’est d’attendre que les clubs soient étranglés, que des joueurs n’aient pas de temps de jeu et qu’ils aient envie de s’en aller. Pour le PSG c’est quand même un problème car il faut intégrer le joueur. La saison est déjà commencée et la Ligue des champions va vite arriver. Il aurait été mieux de faire comme les grands clubs européens et se renforcer. A part le Real Madrid, qui apparemment n’a pas les finances, tous les grands clubs ont effectué les transferts dont ils ont besoin. C’est ce qu’on peut reprocher à Leonardo.”