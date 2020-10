Bitton : "Le football est collectif, mais le PSG n'est qu'une addition d'individualités"

Pour sa rentrée européenne, le Paris Saint-Germain a proposé une copie bien terne à ses supporters. Défaits à domicile par Manchester United (1-2), les hommes de Thomas Tuchel entament leur phase de poule de Ligue des Champions d’une bien piteuse manière. Et à l’aune de ce match extrêmement décevant, Stéphane Bitton tire un constat cinglant : le PSG n’est qu’une somme d’individualités, et non un réel collectif.

“Ce match est une immense déception. Paris n’a pas progressé, Paris n’a pas retenu les leçons du passé. Une première période complètement ratée, une seconde à peine meilleure… Le trio offensif était présent, Paris devait retenir les leçons du passé. Et pourtant, une fois encore, le Paris Saint-Germain n’a montré aucune capacité de réaction, aucune révolte, s’est indigné Stéphane Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris.Paris a subi… Il faut aussi rappeler que Manchester United était 14e de Premier League avant cette partie. Mais Paris n’a pas de collectif, Paris s’en remet à ses individualités… Il n’y a pas grand-chose à tirer de ce match à part des interrogations pour la suite. Des coupables ? Tout le trio offensif. Quand Neymar, Di Maria et Mbappé ne sont pas en forme, pas mobilisés, le PSG passe à côté de son match. Le football est collectif et le PSG n’est qu’une addition d’individualités.”