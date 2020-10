Bitton : “Les quatre fantastiques du PSG trop souvent sur courant alternatif”

Depuis mardi et la défaite du PSG (1-2) contre Manchester United au Parc des Princes le journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton affiche son mécontentement. Dans son collimateur ce vendredi les “quatre fantastiques” même s’ils ne sont quasiment jamais alignés ensemble sur le terrain.

“222M€+180M€+63M€+50M€, ça fait 515M€. C’est beaucoup d’argent, c’est ce que le PSG a dépensé pour acheter ses quatre fantastiques (Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi) trop souvent sur courant alternatif. Je ne remets pas en question leur immense talent mais plutôt la manière dont ils mettent leur talent au service du PSG. Mardi soir, ils sont encore passés à côté, ils ont peu travaillé sur les taches défensives. Et si on a vu Neymar un peu décrocher sur le terrain en seconde mi-temps l’ensemble a été très insuffisant. Je suis déçu de leur manque de régularité. Les Cristiano, Messi, Lewandowski répondent présent toute l’année dans toutes les compétitions. Aujourd’hui c’est ce qu’il manque à ces joueurs, c’est ce qu’attendent les supporters du PSG depuis bien longtemps. Demain, contre Dijon, ils vont peut-être claquer trois ou quatre buts, faire des passes décisives. Tant mieux. Mais on attend plus et dès mercredi à Istanbul. Ils nous doivent une revanche, on veut de la régularité de la part de ces quatre fantastiques“, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Après, je pense qu’aucun des quatre n’est mis dans les meilleures dispositions pour réussir. On y revient toujours. C’est aussi la faute de Thomas Tuchel. Mais ces garçons ont tellement de talent qu’il y a des passages à vide inexpliqués. Il y a une responsabilité collective. A un moment ces joueurs doivent justifier les 515M€ investis par le PSG.”