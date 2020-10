Bitton : “Seule la victoire évitera la crise et le chaos au PSG”

Les deux équipes ayant perdu la semaine dernière dans le groupe H – Istanbul Basaksehir et le PSG – s’affrontent dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de l’UEFA Champions League ce mercredi 28 octobre à 18h55 (RMC Sport 1/Téléfoot) au Stade Fatih Terim. L’enjeu est donc de taille. Quelques heures avant la rencontre, le journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton redoute les inspirations de Thomas Tuchel et un manque d’implication collective des stars du PSG comme Kylian Mbappé ou Neymar. “Le rendez-vous à Istanbul est devenu capital. La sérénité a fait place à l’angoisse. Qui fera le lien au milieu de terrain ? On ne sait pas. Il va remettre Marquinhos au milieu et Danilo Pereira derrière, personne ne comprend… Chacun est un spécialiste à son poste et ils sont inversés. Thomas Tuchel est capable de nous mettre un Di Maria latéral parce qu’il sait centrer… Et puis quelle va être l’implication défensive de ceux de devant ? C’est un des enjeux de ce match. Thomas Tuchel nous a dit qu’il avait beaucoup réfléchi, c’est ce qui me fait un peu peur. Plus de place pour les calculs, seule la victoire sera belle, seule la victoire évitera la crise et le chaos au PSG”, a déclaré Stéphane Bitton sur les ondes ce matin.