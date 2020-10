Boffredo : “Je ne suis pas là pour prendre la place de Romain Mabille”

Depuis dimanche, le Collectif Ultra Paris a un nouveau président en la personne de Nicolas Boffredo. L’un des membres fondateurs du mouvement a succédé à Romain Mabille, l’une des figures emblématiques des Ultras parisiens. Pour la première fois depuis sa nomination, le nouveau dirigeant de l’association s’est confié à Bruno Salomon. Boffredo veut poursuivre le travail qui a été fait avant lui pour faire perdurer le CUP dans les travées du Parc des Princes.

“Ah, ça, c’est sûr que c’est une très, très grosse responsabilité. Romain a fait un taf pendant 4 ans plus que correct. Et il avait un poste qui n’était vraiment pas facile et du début jusqu’à la fin, il a parfaitement géré les choses, explique Nicolas Boffredo, le nouveau président du CUP, dans un entretien accordé à France Bleu Paris. C’est sûr que ce n’est pas facile… Je ne dirais pas prendre sa place… Parce que, comme je l’ai dit, moi, je ne suis pas là pour prendre la place de Romain. Moi, je ne fais que poursuivre tout ce qu’il a réussi à faire de positif pour le collectif. Donc oui, c’est vrai, c’est une grosse responsabilité. Ce n’est pas facile.“