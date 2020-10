Brésil : Neymar et Marquinhos appelés avec la Seleção

À peine revenus, ils repartent déjà ! Alors que le PSG vient seulement de retrouver la compétition, la prochaine trêve internationale pointe le bout de son nez. Lors de la dernière trêve internationale, Neymar avait brillé grâce à un triplé historique tandis que Marquinhos était lui revenu blessé…

Les éliminatoires pour le Mondial 2022 de la zone Amérique du Sud se poursuivront pour le Brésil les 14 et 17 novembre prochain face au Venezuela et à l’Uruguay. Dans cette perspective, le sélectionneur auriverde, Tite, a convoqué 23 joueurs. Parmi eux on retrouve, à nouveau, Marquinhos et Neymar (PSG) même si le défenseur central n’est toujours pas remis de sa blessure contractée face au Pérou…

La liste de 23 du Brésil