Bruno Salomon : “Alors Kikijou au PSG vendredi ?”

La feuille de match du Nîmes-PSG vendredi soir – 48 heures après la trêve internationale et juste avant la réception mardi de Manchester United en Ligue des champions – risque d’être folklorique côté parisien. On pourrait même créer un jeu, selon le journaliste de France Bleu Paris Bruno Salomon : le “Kikijou”. Il s’est livré ce matin sur les ondes à tenter un onze de départ pour le PSG à Nîmes. Et curieusement, Bruno a oublié Jesé…

“Est-ce que vous connaissez le kikijou ? C’est désormais le jeu préféré de Thomas Tuchel. Je tire un grand coup de chapeau aux penseurs du football international qui en pleine crise sanitaire proposent une trêve à trois matches qui ne servent plus ou moins à rien… On ajoute à cela la Ligue et le diffuseur de la L1 qui nous collent un match du PSG dès vendredi… Et vous avez les ingrédients pour faire un kikijou. Le jeu consiste à faire une équipe avec des bouts de ficelle. Il faut enlever d’abord tous les joueurs qui sont “out”. Pas de Mbappé, Kimpembe, Danilo, Verratti, Kean, Florenzi, ils jouent tous ce soir en sélection. Neymar est dans l’avion du retour, ce ne serait pas sérieux de le faire jouer. Marquinhos est avec lui, il est suspendu (et blessé), donc c’est réglé. Paredes, il ne sera pas là. Kurzawa et Di Maria sont suspendus. J’ajoute à cela Gueye qui rentre blessé de sélection. Pour Draxler, on n’est pas sûr. Bref, je viens de vous citer 12 à 13 joueurs. Alors Kikijou vendredi ? Navas, Dagba, Kehrer, Diallo, Bakker, soit la défense B ou C du PSG, Herrera, Rafinha, Draxler, Ruiz, Icardi… et pour le onzième on ne sait pas… peut-être Fadiga, voire Gueye ou Paredes pour aller à la guerre, on ne sait pas. La dernière fois qu’on a eu un tel battement de 48 heures entre la trêve et le match de Ligue 1, le PSG est allé perdre à Lens.“