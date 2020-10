Bruun : “Nous sommes concentrées sur nous-mêmes”

Actuellement 3e du classement (7 points), les Féminines du PSG se déplacent sur la pelouse du Dijon FCO dans le cadre de la 4ème journée de D1 Arkema. Les Parisiennes seront dans l’obligation de s’imposer afin de prendre la deuxième place au Montpellier Hérault (10 points) et surtout pour se rapprocher du leader, l’Olympique Lyonnais (1er, 12 points). Avant cette rencontre, l’attaquante des Rouge et Bleu – Signe Bruun – a évoqué cette rencontre face aux Dijonnaises.

“Oui c’est une équipe que nous ne connaissons pas forcément bien. Mais nous sommes concentrées sur nous-mêmes, comme à chaque match. On se focalise sur nos forces, sur ce qu’on sait faire de mieux, même si bien sûr nous étudions l’adversaire. Mais nous nous préparons pour être à notre meilleur niveau quel que soit l’adversaire, a exposé Signe Bruun sur le site officiel du PSG. Les objectifs du club ? Ce n’est un secret pour personne, nous voulons être championnes de France, et remporter le plus de titres possibles. C’était notre objectif la saison passée, c’est de nouveau le cas cette année.”

Signe Bruun avait notamment participé à la belle victoire des Féminines du PSG la semaine passée face au Stade de Reims (4-0) avec un but en fin de match. Sans surprise, l’internationale danoise a été retenue par Olivier Echouafni pour cette rencontre. Blessée depuis un mois au tibia, Grace Geyoro effectue son retour dans le groupe parisien. À noter l’absence de Ramona Bachmann qui avait ressenti une gêne à une cuisse, comme le rapporte Le Parisien sur son site internet.

Le groupe des Parisiennes face à Dijon