Burner (Nîmes) : “On va jouer une rencontre difficile malgré les absents parisiens”

Demain soir à 21h (Téléfoot), le PSG se déplace au Stade des Costières afin d’affronter le Nîmes Olympique pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, le latéral droit des Crocos, Patrick Burner, s’est présenté en conférence de presse et a évoqué ce match face aux Parisiens. “Je suis arrivé à un moment important pour le club avec cet enchaînement de matches avec le derby (victoire 1-0 face à Montpellier) et Paris. On va jouer une rencontre difficile malgré les absents parisiens. Il faut rester concentré toute la partie pour ne pas prendre des tempêtes face à des joueurs avec de grosses qualités. On veut reproduire une prestation défensive comme celle de Lyon (0-0) ou de Montpellier (1-0)“, a déclaré Patrick Burner, dans des propos rapportés par La Gazette de Nîmes.

Pour cette rencontre, l’entraîneur du Nîmes Olympique – Jérôme Arpinon – ne pourra pas compter sur son capitaine, Anthony Briançon (suspendu), Zinedine Ferhat (adducteurs), Sidy Sarr, Antoine Valerio et Clément Depres.