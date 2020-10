Burner (Nîmes) : “Peu importe les joueurs en face, on sera à fond”

Pour son début de marathon de 7 matches en 22 jours, le PSG se déplacera sur la pelouse du Nîmes Olympique, à l’occasion de la 7ème journée de Ligue 1. Les Parisiens auront pour objectif d’enchaîner un cinquième succès de rang en Championnat. Mais les Rouge et Bleu pourraient composer sans de nombreux internationaux (qui disputeront pour certains un dernier match de sélection 48 heures avant). De plus, les forfaits de Juan Bernat (blessé), Layvin Kurzawa, Ángel Di María et Marquinhos (suspendus) sont déjà actés. Dans un entretien accordé à Objectif Gard, la nouvelle recrue des Crocos, Patrick Burner, a déclaré que les Nîmois se donneront à fond quelque soit l’équipe parisienne alignée.

“Nous n’allons pas regarder ça (les possibles absences du PSG, ndlr). Peu importe les joueurs en face, on sera à fond. Maintenant, il faut réaliser une bonne semaine à l’entraînement. Montpellier (victoire 1-0 de Nîmes) c’était un bon match pour nous, un bon test. Contre Paris, on va essayer de faire quelque chose. Il faut viser la victoire. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer”, a déclaré le latéral droit nîmois, Patrick Burner.

À l’instar du PSG, le Nîmes Olympique a vu de nombreux internationaux rejoindre leurs sélections respectives pendant cette trêve internationale (Ahlinvi, Cubas, Meling, Denkey, Chadli, Ferhat et Sarr). Le coach nîmois, Jérôme Arpinon, devra notamment composer sans son capitaine, Anthony Briançon (suspendu), et Zinédine Ferhat (blessé à l’adducteur avec l’Algérie).