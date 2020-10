Buruk : “Le PSG est une équipe très différente avec beaucoup de stars”

Demain soir, le PSG n’aura pas le droit à l’erreur face à l’Istanbul Basaksehir lors de la 2e journée de Ligue des Champions dans le groupe H. Mais le club stambouliote compte bien poser des problèmes à l’équipe parisienne. Ce sont le sens des déclarations d’Okan Buruk, l’entraîneur de Basaksehir, en conférence de presse.

“Le match face au PSG sera regardé dans de nombreux pays dans le monde. C’est un match très important pour nous représenter à la fois nous-mêmes et le football turc. Aucune équipe n’est imbattable, juge Okan Buruk devant les médias. Le PSG est une équipe très différente avec beaucoup de stars. Parfois, vous ne pouvez pas empêcher la qualité des joueurs adverses, mais nous essaierons de jouer un bon football en équipe. Nous avons progressé beaucoup plus physiquement et psychologiquement. Nous allons améliorer cela chaque jour.“