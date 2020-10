Capelle : “Si on met l’occasion du 3-2, ça peut faire un autre match”

Angers s’est incliné lourdement au Parc des Princes ce soir contre le PSG (6-1). Passeur décisif sur le but de Traoré, Pierrick Capelle a regretté le manque de réalisme de son équipe sur ses rares occasions. “On se rend compte qu’on a eu quelques situations, et notamment une balle de 2-3. Si on la met, ça peut faire un autre match, regrette Capelle au micro de Téléfoot la Chaîne. Même si c’était dur à suivre sur la longueur du match. On aurait pu résister un peu plus, ça nous aurait donné de l’allant. Mais, c’était un rouleau compresseur en face. C’était dur de suivre.“