Casemiro lassé par les rumeurs autour de l’avenir de Mbappé

C’est encore la trêve internationale pour le Paris Saint-Germain, qui est amputé par de nombreux absents au sein de son effectif, éparpillé aux quatre coins du monde. Rappelons que les derniers matches internationaux se joueront ce mercredi alors que les Rouge & Bleu rencontreront le Nîmes Olympique… le vendredi soir, soit moins de 48 heures plus tard. Parmi les joueurs qui rateront très certainement cette rencontre, Kylian Mbappé devrait être ménagé par Thomas Tuchel.

La star du football français, à un an et demi de la fin de son contrat, fait quotidiennement la Une des médias concernant son avenir. Dans des propos relayés par le journal espagnol AS, le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro a été interrogé en conférence de presse et a montré des signes de lassitude au sujet des rumeurs sur le jeune attaquant tricolore. Le Brésilien l’a tout de même encensé comme ses deux compatriotes, Neymar Jr et Coutinho.

“Mbappé ? C’est un grand joueur et dans ce club (ndlr Real Madrid) on parle de beaucoup de noms. Mbappé n’est pas notre joueur et je parlerai de lui quand il le sera… s’il l’est un jour ! Je l’aime bien, mais comme Neymar, Coutinho… Ce sont des footballeurs d’une grande qualité et tout le monde aime ça !”