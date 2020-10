Cauet “curieux de voir une association Kean-Florenzi comme en sélection sur le côté droit”

Après un doublé contre Dijon, l’attaquant Moise Kean (20 ans) a remis ça mercredi avec le PSG à Istanbul dans un match important de Champions League. De quoi faire du joueur prêté par Everton un concurrent à Mauro Icardi en phase de reprise. L’international italien étant polyvalent, les deux hommes pourraient aussi être associés. D’ailleurs, Benoît Cauet, ancien milieu de terrain passé par le PSG, a envie de voir un flanc droit Kean-Florenzi comme en Nazionale.

“Même s’ils occupent le même poste de référence, ils ne sont pas comparables. Kean est plus mobile dans les seize mètres. Il a un potentiel physique supérieur pour bouger les défenses, mais aussi cette capacité à tenir le ballon. Icardi est plus sur une ou deux touches. Il joue sur sa force. Sa marge de manœuvre est réduite aux seize mètres. La palette de Kean est plus large“, juge Benoît Cauet dans L’Equipe. “Vous ne pouvez pas demander à Icardi d’aller jouer à droite ou à gauche alors que Kean peut le faire sans problème. Kean joue à droite en sélection. Quand la Juve l’a prêté au Hellas Vérone (2017-2018), il jouait souvent à gauche. Il peut évoluer à deux ou à trois devant alors qu’Icardi sera surtout à l’aise dans un 4-2-3-1. Il y a un côté spécifique chez l’Argentin que n’a pas Kean. Je suis par exemple curieux de voir son éventuelle association avec Florenzi, comme en sélection, sur le côté droit.“