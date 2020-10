Cavani : “J’ai beaucoup d’admiration pour Ander Herrera”

Dans les dernières heures du mercato, Edinson Cavani a enfin trouvé son nouveau club – Manchester United – après plusieurs mois de rumeurs et son choix de ne pas prolonger l’aventure avec le PSG lors du Final 8 de la Ligue des Champions. El Matador a signé un contrat de deux ans avec les Mancuniens (plus 1 avec option) et il a expliqué qu’un ancien de ses coéquipiers, Ander Herrera – qui a joué à Manchester United entre 2014 et 2019 – lui avait donné des conseils pour choisir United.

“Oui, j’ai beaucoup parlé avec Ander et avec d’autres coéquipiers comme Angel Di Maria avec qui j’étais à Paris. C’est vraiment arrivé à la dernière minute et j’ai appelé Ander pour discuter. J’ai beaucoup d’admiration pour lui, pour le genre de personne qu’il est et j’avais le sentiment que son avis sur United allait m’aider, raconte Cavani pour le site officiel des Mancuniens. Et c’est vrai qu’après notre discussion, on a trouvé un accord avec le club. Je ne connaissais pas Ander depuis très longtemps mais on est devenus des amis proches pendant notre passage au PSG, et aujourd’hui on est toujours de bons amis.”