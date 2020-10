Cavani : “Mon retour au Parc ? Ce sera une sensation formidable”

Libre de tout contrat depuis la fin de son contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Edinson Cavani a mis du temps avant de trouver son nouveau club. Et ce club est Manchester United, futur adversaire du PSG lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match (20 octobre, 21 heures) qui pourrait être le premier d’Edinson Cavani sous le maillot des Red Devils. Pour le site internet du club anglais, l’attaquant uruguayen est revenu sur ce signe du destin.

“Oui, c’est la vie n’est-ce pas, je pensais que c’était juste le destin et comment les choses peuvent se passer. C’est tout simplement incroyable, les choses arrivent toujours pour une raison, et parfois de la manière la plus incroyable, assure Cavani dans cette interview. Alors maintenant, c’est à mon tour de vivre un de ces types de moments que vous ne pourriez jamais imaginer se produire, et quand vous regardez en arrière, ils le font vraiment. Mais ce sera une sensation formidable et une belle expérience et c’est quelque chose dont je suis très heureux.“