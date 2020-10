Cavani tout proche de signer à Manchester United jusqu’en 2022

Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, l’avenir d’Edinson Cavani (33 ans) devrait s’écrire du côté de la Premier League. Après avoir été annoncé dans de nombreux clubs européens (Benfica, Atlético de Madrid et Juventus Turin), l’ancien du PSG (2013-2020) va prochainement s’engager avec Manchester United, d’après les informations d’ESPN et confirmées par RMC Sport. En effet, le meileur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu (200 buts) va passer des examens médicaux ce dimanche et son transfert devrait être “officialisé dans la foulée ou lundi”, précise RMC. De son côté, ESPN indique qu’un accord a été trouvé ce samedi après-midi entre les deux parties. Âgé de 33 ans, Edinson Cavani devrait parapher un contrat de deux saisons – soit jusqu’en 2022 – avec les Red Devils. Depuis plusieurs jours, le natif de Salto (en Uruguay) publie ses entraînements individuels sur son compte Instagram.

Après sept saisons passées avec le maillot du PSG, Edinson Cavani va découvrir pour la première fois de sa carrière la Premier League. En cas de signature, Edinson Cavani retrouvera assez rapidement les Rouge et Bleu et le Parc des Princes. En effet, Manchester United est présent dans le groupe du PSG en Ligue des champions (avec le RB Leipzig et l’İstanbul Büyükşehir). Pour rappel, les Parisiens recevront le club anglais le mardi 20 octobre (1ère journée de C1) avant un déplacement à Old Trafford le 2 décembre (5e journée).