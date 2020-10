Cavani très motivé à l’idée d’affronter le PSG selon le Daily Mail

Reverra-t-on sept mois plus tard Edinson Cavani (33 ans) sur la pelouse du Parc des Princes mais avec le maillot de Manchester United ? Le meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 réalisations en 301 matches) n’a pas joué depuis le confinement lié au Covid, et le destin pourrait faire qu’il reprenne contre son ancien club et dans son antre. Le Matador voit ce clin d’œil comme un signe et il veut absolument jouer contre le PSG, rapporte le Daily Mail. Reste à savoir si après plus de sept mois sans match et seulement deux séances d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers à United, Edinson Cavani est assez en forme pour prendre au moins place sur le banc après avoir passé deux semaines en quarantaine. Il faut dire qu’il existe une amertume de part et d’autre. Alors que le PSG tentait de s’offrir une Ligue des champions pour ses 50 ans, en août, Edinson Cavani était aux abonnés absents. Une des raisons pour lesquelles le Matador n’était pas dans la lumière à l’heure de célébrer les gloires du club. Cela malgré 19 trophées remportés ensemble. Edinson Cavani “a envie d’un dernier tango à Paris. S’il est suffisamment en forme pour jouer, le PSG pourrait regretter de l’avoir laissé en dehors de ses célébrations”, commente le Daily Mail. Verdict demain.