Cavani va devoir respecter une quarantaine, il pourrait être juste pour le match contre le PSG

Le destin un peu, la législation britannique sur le coronavirus pour beaucoup… Edinson Cavani (33 ans) pourrait revêtir le maillot de Manchester United pour la première fois… face au PSG au Parc des Princes. A priori l’attaquant uruguayen va devoir respecter une quarantaine qui lui fera manquer le match des Red Devils contre Newcastle le 17 octobre. C’est ce qu’explique The Times : “En vertu des réglementations gouvernementales, toute personne arrivant au Royaume-Uni depuis la France doit être mise en quarantaine pendant 14 jours. Il existe une exemption pour les athlètes de haut niveau, mais cette règle ne s’applique généralement que si le joueur entre au Royaume-Uni à partir d’une bulle sécurisée où il est régulièrement testé.” Et Edinson Cavani n’était pas dans une “bulle” en France. Il devrait donc pouvoir intégrer sa nouvelle équipe que le 18 octobre. Manchester United affrontera le PSG mardi 20 octobre en Ligue des champions… Sera-t-il apte à jouer deux jours plus tard ? Pas sûr que sa condition physique le lui permette. Ce match arrivera probablement trop tôt pour le joueur de 33 ans. La rencontre à domicile contre Chelsea le samedi 24 octobre pourrait être le premier match d’Edinson Cavani sous son nouveau maillot. Affaire à suivre.