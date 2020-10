Cazarre : “C’est bien beau, mais maintenant on fait quoi  avec les droits TV ?”

Le supporter du PSG qui souhaite suivre (en toute légalité) les aventures de son équipe dans les différentes compétitions et dans les différents stades vides doit s’offrir une série d’abonnements TV. Ce soir le PSG-Manchester United sera diffusé sur RMC Sport 1 et sur la chaîne Téléfoot, dernier média apparu dans le panorama. Payer un peu partout pour suivre le football, Julien Cazarre en a assez. Tout comme des décisions de la Ligue de football professionnel (LFP). Demain matin, Jaume Roures, patron de Mediapro, tiendra une conférence de presse.

“Aujourd’hui, tout le monde se demande comment nos dirigeants, qui n’ont pas a priori le cursus de Geoffrey Jourdren, ont pu tomber dans un panneau pareil (avec Mediapro). Ben, ils le disent tous… L’appât du milliard, le fameux milliard, c’est vrai que c’est grisant”, commente Julien Cazarre dans le dernier France Football. “Alors, c’est bien beau, mais maintenant on fait quoi ? On se tourne vers les GAFA ? Ouais, grave, on peut peut-être même récupérer deux milliards, ils sont blindés eux. Si on est malins, on peut retomber sur nos pattes. Tu vends la première mi-temps du match du vendredi soir à Google, la seconde à Amazon, le résumé du match à Facebook, les confs de presse à l’Apple Store, le résumé des meilleures actions à YouTube, sans les buts et avec un léger décalage, car tu gardes les buts pour les abonnés Netflix pendant que Tik Tok récupère les images des caméras isolées sur deux joueurs de son choix et Dailymotion l’intégralité des ralentis du VAR, hors-jeu compris. Bordel, c’est du génie, on y est, c’est bon cette fois… Après ça, plus personne n’aura intérêt à prendre l’IPTV pour 10 € et tout le foot sur le même canal… Hein, les gars ? Personne ferait ça ? Vous me le diriez ? Ça m’énerve.”