Cazarre : “Je me vois encore, chantant mon amour démesuré pour Cavani”

Mardi 20 octobre le PSG et Manchester United ont rendez-vous au Parc des Princes pour un premier match de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Insolite, Edinson Cavani, l’homme aux 200 buts avec le club de la capitale, tentera de marquer contre Paris, en faveur des Red Devils. Et l’idée chamboule Julien Cazarre. Comme le fait que le Matador ait signé à Manchester United.

“Je me vois encore, comme si c’était hier, au Parc des Princes, ivre de bière, chantant mon amour démesuré pour Cavani. Bon, quand je dis ivre de bière, faut savoir que celle vendue au Parc est un semblant de pisse de chat qui culmine à 0,3 degré, ce qui t’oblige à en avaler onze litres pour ressentir un léger étourdissement”, commente Julien Cazarre dans sa chronique France Football. “Bon, en même temps, je ne sais pas pourquoi je m’excite puisqu’on ne peut plus y aller au stade. J’ai d’ailleurs l’impression que les autorités sanitaires ont autant envie qu’on y retourne que Mark Zuckerberg qu’on retourne au Minitel. Mais revenons au sujet. Le hasard de la vie va amener l’homme de Montevideo à recroiser son amour de sept ans… Quoi, Edinson l’homme de la pampa, celui qui aime la chasse, la pêche et fabriquer des pulls en chanvre au coin du feu avec des Mapuches n’a pas signé à l’Atletico, au Betis ou Sankt Pauli ? Ben non, gros, il part pour Man U, le club le plus riche du monde et tenu par un duo d’Amerloques milliardaires de Tampa Bay dans le Championnat le plus capitaliste d’Europe. Mais c’est pas vrai ? Pas lui ? Pas Edinsooooooooon !!!! ”